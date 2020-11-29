شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: استمرار الحالة المطرية «سقيا» حتى غدٍ الاثنين على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توقع الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة سقيا الممطرة بأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال الحصيني عبر حسابه في “تويتر” : “من اليوم الأحد 144/4/14هـ، إلى صباح الإثنين، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان”.
وأضاف: “متوقع استمرار الأمطار -إن شاء الله- وحالة ارتدادية من الثلاثاء 1442/4/16هـ، ومتوقع استمرارها عدة أيام، كما ترسمها النماذج العددية للطقس، يبقى هذا توقعاً والتغيير وارد”.
وتابع الحصيني : “توقع انخفاض في الحرارة على مناطق: الشمالية وتبوك والجوف من يوم الإثنين”.
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