شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«مجلس الغرف» يكشف العوائد الاقتصادية لفتح منفذ «جديدة عرعر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي أن فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين العراق والمملكة سيفتح السوق العراقي أمام دول الخليج، وسيزيد عدد الشاحنات التي تعبر المنفذ.

ووفقاً لـ”الوطن” أكد البسامي، زيادة الشاحنات العابرة من 700 إلى 1000 شاحنة يومية، مبيناً أن هناك تفاعلا وتكاتفا مباشرا من وزير النقل ورؤساء الهيئات لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الناقلين والمستثمرين.

وقال “البسامي”، إن السوق العراقي سوق مفتوح وله متطلبات كثيرة وهناك مساعدات سعودية للعراق وستكون هناك عملية تصدير مفتوحة للمستثمرين العراقيين وتعامل بين الطرفين بالمثل.

ولفت إلى أن الترتيبات والتنظيمات اللوجستية بين البلدين عن طريق الجهات المختصة تمت مسبقا وأي عوائق تواجه المستثمرين ستكون لها حلول فورية؛ لأن هناك تفاعلا وتكاتفا مباشرا من وزير النقل ورؤساء الهيئات لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الناقلين والمستثمرين.

وبين البسامي أن الناقلين في السابق يستخدمون الطريق البري عبر الأردن، وكانت هناك بعض الإشكاليات بين الناقلين مع هذا المنفذ والجهات المختصة حصرت الصعوبات التي يواجهونها.

وأشار إلى أنه في السابق كانت هناك مضايقات ضد الناقل، والمستثمر السعودي كان يواجه صعوبات في عملية تحميل الشحنة ولا يعامل بالمثل في بعض المنافذ، مؤكداً أن منفذ جديدة عرعر يقلص الوقت ويخفض التكاليف.