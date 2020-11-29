بسبب المقبرة والثروة... إعلامي مصري يعتذر لأسرة حسني مبارك

وأوضح المسلماني في حديثه، أمس السبت، مع برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "تن" المصرية أن أول معلومة خاطئة تناولها في برنامجه هي التي تتعلق بمقبرة مبارك وتكلفتها الكبيرة.

وأكد لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب نشأته الريفية، ولكن استند في المعلومات المتعلقة بالمقبرة إلى مقال للكاتب الراحل، أحمد رجب، لكن تبين فيما بعد أنه خاطئ.

أما المعلومة الثانية الخاطئة التي تداولها أحمد المسلماني في برنامجه عن مبارك وأسرته، فكانت المتعلقة بثروتهم، مؤكدا أنه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، لكنه لم يركز في أن أصحاب تلك التقارير لديهم أهواء شخصية.

ولفت أحمد المسلماني في البرنامج إلى أنه لابد من التفرقة بين نظام الرئيس مبارك وشخص الرئيس مبارك وأبنائه.

وكان المسلماني يقدم برنامج "الطبعة الأولى" على فضائية "دريم" المصرية.

وشدد الإعلامي المصري في برنامج "المساء مع قصواء" على أن رسالته الفكرية تحتم عليه أن يتعامل بخلق وأن يتأكد من كل معلومة قبل أن يقدمها للمشاهد.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في شهر فبراير/شباط عن عمر ناهز الـ92 عاما.