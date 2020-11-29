باستخدام الذكاء الاصطناعي... تعاون تونسي ألماني لإيجاد علاج للسرطان

والشركة التونسية هي "أنستاديب" المتخصصة في بناء الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بينما المختبر الألماني هو "بونتياك"، الذي يعد أحد أكبر المختبرات الأوروبية المتخصصة في البيوتكنولوجيا والعلاج المناعي من الجيل الجديد، بحسب موقع "نسمة" التونسي.

وسيرتكز التعاون الاستراتيجي بين الشركة الألمانية والتونسية على 3 مجالات رئيسية، من بينها تقديم أدوية جديدة، وكذلك تكوين مختبر موحد للتجديد في مجال الذكاء الاصطناعي بالعاصمة البريطانية، لندن، وبماينس بألمانيا لتطوير سلسلة مبادرات في مجالات الاكتشاف وتصميم الأدوية وهندسة البروتينات ومسارات التصنيع وتطوير سلسلة التزويد.

ومن خلال المختبر الجديد المشترك، يعتزم الطرفان على تطوير لقاحات ومنتجات صيدلانية بيولوجية من الجيل الجديد لمعالجة السرطان، إلى جانب الوقاية ومعالجة الأمراض المعدية، بما في ذلك فيروس "كورونا" المستجد.

ويعول كلا من "بيونتياك" و"أنستاديب" على استغلال بنوك معطيات عمومية وخاصة، فضلا عن معطيات مجهولة عن مرضى بفضل تقنيات تعلم آلي والذكاء الاصطناعي التي تم إرساؤها بهدف تحديد أهداف علاجية جديدة.