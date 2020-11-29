شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يشكل خلية لإدارة الأزمة بمحافظة ذي قار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الأحد، تشكيل خلية لإدارة الأزمة بمحافظة ذي قار برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء - وفقا لقناة "السومرية نيوز"العراقية - أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، شكل خلية لإدارة الأزمة في محافظة ذي قار برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعضوية كل من رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وقائد عمليات سومر اللواء الركن عماد مجهول صميدع وقائد شرطة المحافظة اللواء عودة سالم عبود واللواء الركن سعد نعيم عبدالله من قيادة العمليات المشتركة.

وكان الكاظمي، أصدر قرارا، الجمعة الماضية، بإقالة قائد شرطة محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مدينة الناصرية .

وقال الكاظمي في بيان للواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية " إن توتر الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد ، ولا بديل عن القانون والنظام والعدل ، ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت ".

وكانت اشتباكات وقعت، الجمعة الماضية، بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وأنصار التيار الصدري في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار قد أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 70 آخرين .