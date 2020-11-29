من ازمة كوفيديه الى عاصفة الكترونية

مع علو ضجة الوباء و تفشي أعباءه التي ألقت بثقلها على جل القطاعات، أضحى حري بالحكومات المجابهة و المواجهة ليس لصد الوباء فحسب، بل لتشغيل حلول من شانها إعادة الانتعاش لدورة الحياة الاقتصادية و التعليمية على سبيل المثال لا الحصر.
فانتفضت المناهج التعليمية بأطوارها و على تعداد مراحلها لتحول مخزونها الى رقمي يتدفق عبر شاشات يزدحم فيها المعلمون مع المتعلمون.
بدا الحل في البداية براقا و على شاكلته العمل الالكتروني، لتتعالى لاحقا و ليس بعد فينة طويلة شكاوي المعلمين على مختلف المناهج التي يسلكونها بضعف تركيز المتعلمين و قلة التزامهم بل و قلة اقبالهم ، فبين كثرة المشتتات و عدم الاكتراث تلخصت كثير من عراقيل التعليم الالكتروني، لتلحق بعد ذلك بركب الشكاوي، انين العاملين المستخدمين لمختلف منصات الالتقاء الالكتروني و ما يعانونه من قلة في رغبتهم في الانجاز و خفتان في مردوديتهم عما اعتادوه خلف مكاتبهم. فكان وبالبنط العريض لابد من أن نغوص في الموضوع لنبحث في اسبابه و مكامينه و نحاول ايجاد حلول قد تكون الأنفع لمواجهة هذه التحديات.
بداية التعداد و كما ذكرنا تبدأ بالاسباب، هل التعليم و العمل الالكترونيين في حداثتهما على العالم العربي لا يؤخذان على محمل الجد بما يلزم الافراد المتعلمين و العاملين التعامل معه كالتعليم و العمل العاديين؟ أم ان لأصرحة و ابنية معاهدنا، مدارسنا و جامعاتنا، شركاتنا دوائرنا ما يصنع الهيبة في النفوس و يلهمها بالجدية في البذل؟ أم هل نفتقد لمهارة التسيير الذاتي بما يحتويه من تحفيز و مراقبة و التزام ذاتي؟ ام هي كثرة المشتتات التي اقتنيناها و ما اكثرها في منازلنا من عدم الجدية اثناء تواجدنا الكترونيا؟ أم هو نمط حياتنا الاجتماعي الذي جعل احاديثنا و دردشاتنا في باحات العمل و اروقة الصروح التعليمية الحافز الداخلي و الباعث على مغادرة احضان منازلنا؟ كل ما ذكر من اسباب يجتمع في جله او معظمه في خلق معضلة كفاءة الاداء الكترونيا تعليميا و عمليا و الدور الان لسرد الحلول التي لابد ان تتصبغ بواقعية في تجسيدها، قد لا تنحصر فيما سيذكر كمصدر الهام لتوليد مازاد عنها.
الحلول الواقعية تنطلق من الاسباب فتقليل المشتتات من اجهزة و تطبيقات و اصوات منبهات و مثيرات يعتبر الجانب الخارجي من الالتزام الذاتي، حري بالشركات و المدارس خلق منصات اجتماعية لافرادها علها تعوض بجزئية هي احسن من انعدامها تلك الاحاديث و المشاركات التي يفتقدونها الكترونيا.
و مربط الفرس ان يكون المحتوى الالكتروني بعيدا عن الاسهاب في الخطاب المونوتوني بل و لابد ان يأخذ في الحسبان انه سواءا بالتعليم الالكتروني او العمل كلاهما يقتضيان التعامل مع الجانب البشري بما يحفزه و يبعدة عن غياهب الملل و الفرد نفسه لابد ان يبحث فيما يرفع اداؤه و يحد من ملله و تقصيره.
كتبه:
محمد مشبب القحطاني
@mohd_nq1
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