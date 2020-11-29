ميلانيا ترامب تعتزم كتابة مذكراتها بصفة السيدة الأولى

موسكو - سبوتنيك. وبحسب ما كتبته صحيفة "بيج سيكس"، مع الإشارة إلى مصادر "ميلانيا تعتزم كتابة مذكرات عن البيت الأبيض... وستكون هذه أموالها الخاصة – فرصة لها لتكسبها بنفسها".

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وأشارت المصادر إلى أن زوجها دونالد ترامب يشجعها على تأليف كتاب، فإن رواية الأحداث برؤية ميلانيا قد يكون لها قيمة عالية جداً.

يذكر أن ميلانيا ليست أول سيدة أولى تكتب مذكرات، فقد تمكنت السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما من بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من مذكراتها خلال أول أسبوع من المبيعات.

في سياق متصل، كشفت تقارير أمريكية أن ميلانيا ترامب، ستقوم بتقليد شهير داخل البيت الأبيض للمرة الأخيرة، وذلك بعد خسارة زوجها في الانتخابات الرئاسية.

وقال ممثل لميلانيا ترامب لموقع "تي إم زي" الأمريكي أن "سيدة أمريكا الأولى" تخطط لتزيين البيت الأبيض هذا العام من أجل احتفالات عيد الميلاد، وهو تقليد اعتادت كل "السيدات الأوائل" على فعله طوال عقود.

وكانت ستيفاني وولكوف، الصديقة السابقة لميلانيا ترامب كشفت في محادثة بينهما جرت في عام 2018 وقامت وولكوف بتسجيلها دون علم ترامب أن الأخيرة انتقدت قيامها بتزيين البيت الأبيض لأعياد الكريسماس.

وقالت ميلانيا ترامب في التسجيل الصوتي المسرب: "من يأبه بتزيين البيت الأبيض للكريسماس، ولكني ملزمة على فعله، صحيح".