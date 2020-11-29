عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. مطاردة مثيرة لاصطياد 2 طن حشيش مغربي في البحر المتوسط

الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسبانية عصابة من مهربي المخدرات بعد مطاردة مثيرة بالزوارق السريعة لمسافة زادت على 100 ميل في البحر المتوسط.



وقالت الشرطة الإسبانية، السبت، إن المهربين حاولوا خلال هذه المطاردة إلقاء أكياس الحشيش في المياه.

وظهر في مقطع فيديو صورته طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة خلال المطاردة التي استمرت 5 ساعات في الأسبوع الماضي مهربون مقنعون يلتقطون صورا ويلوحون للشرطة.

وألقي القبض في وقت لاحق على أفراد العصابة الخمسة بعد أن اعترض زورق دورية تابع للجمارك زورقهم السريع قبالة ساحل قرطاجنة في جنوب إسبانيا.

وصادرت الشرطة كمية حشيش تزن طنين كانت مخبأة في 66 حزمة كانت العصابة تعتزم تهريبها من المغرب إلى بلنسية في إسبانيا، وقيل إنها كانت تزن طنين اثنين.

وبدأت المطاردة عندما رصدت طائرة الشرطة الهليكوبتر الزورق السريع الذي يبلغ طوله 14 مترا والمزود بمحركين قوة كل منهما 300 حصان قبالة ساحل قرطاجنة وعليه أجولة المخدرات.

وقالت الشرطة في بيان إن عملية المطاردة نفذها أفراد من الشرطة والجمارك.