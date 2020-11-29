شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يقفز لـ 16.4 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، فيما تم شفاء 64 حالة. وأوضحت الوزارة - فى بيان عن التقرير الوبائى - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 214 إصابة فى الخرطوم، وباقى الحالات فى 6 ولايات؛ ليرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 16 ألفا و431 حالة، بينها 1202 وفاة، و9854 شخصا تعافوا. وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

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