شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4412 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم السبت تسجيل 4412 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقابل 4592 إصابة أمس مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 349 ألف و688 إصابة منذ ظهور أول حالة في المغرب في مارس الماضي.

كما سجلت إحصائيات الوزارة 50 حالة وفاة جديدة مقابل 70 حالة أمس, وهو ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5739 وفاة.

وتم شفاء4583 حالة إضافية ليصل مجموع المتعافين إلى 298 ألف و574 حالة.

ويستعد المغرب لبدء حملة تطعيم ضد كوفيد-19 في منتصف ديسمبر المقبل.

وسيتم ذلك على حقنتين لمن هم في سن 18 عاما فأكثر وسيكون أول من سيتم تطعيمهم رجال الأمن والتعليم والعاملين في المجال الصحي على أن يشمل التلقيح باقي الفئات فيما بعد.