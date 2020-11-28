شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة طال انتظارها في «سناب شات».. تعرف عليها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف عبدالعزيز الرشيد الخبير التقني، عن ميزة جديدة قادمة طال انتظارها في تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”. وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”، إن هذه الميزة تتيح تنسيق ظهور النصوص او الكلام المكتوب على فيديو سناب واختيار وقت ظهور النص ووقت اختفاءه.

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