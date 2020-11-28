شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي» يكشف مصير العملات التي تحمل شعار مؤسسة النقد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد البنك المركزي السعودي، اليوم السبت، أن الأوراق النقدية والعملات من كل الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

وأوضح البنك المركزي، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن الأوراق النقدية والعملات من كافة الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية”.

يشار إلى أنه صدرت الأسبوع الماضي، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام البنك المركزي السعودي، وتضمن النظام تعديلًا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.

وتضمن النظام أيضاً حكمًا يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.