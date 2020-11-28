شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يلقى القبض على عناصر تتبع القاعدة فى شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الجيش الوطنى الليبى، اليوم السبت، القبض على عناصر تتبع تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب العربى وشمال أفريقيا.

وأكدت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى فى بيان لها، أن عملية القبض على عناصر القاعدة تمت خلال عملية أمنية قامت بها وحدات الجيش الليبى فى حى الشارب بمدينة أوبارى جنوب البلاد.

ولم تكشف قوات الجيش الوطنى الليبى عن هوية وجنسية العناصر التى ألقى القبض عليها.