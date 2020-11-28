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وأضاف أن التلاميذ الغرقى هم (علي عادل، وأحمد حمدي، وعلي خالد) لم يستطيعوا السباحة بسبب اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وأشار إلى تشكيل مكتب وزارة التربية والتعليم التربية في محافظة لحج، لجنة تحقيق في الحادثة الصادمة التي أثارت استياء أولياء الأمور، خاصة أن توقيت تنظيم الرحلة جاء في ظل تحذيرات من عدم استقرار البحر بسبب تأثيرات مدارية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... رحلة مدرسية تتحول إلى فاجعة بعد غرق 3 تلاميذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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