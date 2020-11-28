مجلس النواب الليبي يؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية خلال عام

مراكش، 28 نوفمبر - سبوتنيك. وأكد البيان الختامي للاجتماع التشاوي لمجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية، على الالتزام بإجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ التئام المجلس.

وجاء في البيان الختامي، اليوم السبت "الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع مخرجات الحوار الليبي كافة.. والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب الليبي".

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وتابع "الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعمل على عودة المهجرين".

وأمس الجمعة، صرحت عضو مجلس النواب الليبي عائشة يوسف الطبلقي، بأن أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجه المغربية وعددهم 113 نائبا، اتفقوا على عقد جلسة بكامل النصاب في مدينة غدامس الليبية في منتصف الأسبوع القادم .

وقالت الطبلقي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "كامل أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية ناقشو العديد من القضايا التي من شأنها ان تساعد في تحسين أداء المجلس ليقوم بدوره المناط به لخدمة المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة... ويجهز بيانا ختامياً سيتم تلاوته يوم السبت المقبل بحضور وزير الخارجية المغربي".

ويضاف الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية، والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، بدءا بجلسات الحوار السياسي التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق الصخيرات، ثم جلسات الحوار الليبي-الليبي ببوزنيقة.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011 .