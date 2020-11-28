إعلام: مشاورات لتسليم مصري سرق نحو مليوني دينار إلى الكويت

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر أمنية مصرية لم تسمها إن المحاسب المصري "أ.ع"، والذي تم توقيفه، قبل يومين تقريبا، أوقف بناء على "نشرة حمراء" صادرة من الانتربول الكويتي.

وأكدت أن هناك تواصل بين السلطات المعنية في البلدين، منذ الحكم على المحاسب في قضية سرقته نحو 1٫9 مليون دينار (6.23 مليون دولار) من شركة اتصالات كان يعمل بها في الكويت.

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وأضافت المصادر "يتم حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية المحلية في شأن المحاسب، وتوجد مشاورات لتسليمه إلى السلطات الكويتية، لوجود اتفاقات مشتركة لتسليم المتهمين، ولكن ليس قبل استكمال الإجراءات القانونية، دون تحديد ميعاد الانتهاء منها".

وأمس الجمعة، قالت صحيفة "المصري اليوم"، إن الإنتربول الدولي بمصر ألقى القبض على المتهم "أ. ع"، بناءً على نشرة حمراء للحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد ورد مليون و900 ألف دينار وتغريمه 3 ملايين دينار (9.83 دولار) بدولة الكويت.

وأفادت تحقيقات القضية أن المتهم استولى على المبلغ المذكور والذي يعادل 100 مليون جنيه مصري، من شركة اتصالات بالكويت، كان يعمل بها محاسبًا، عن طريق تزوير في محررات الإيداع وكروت الشحن الخاصة بالشركة.

واتضح أن المتهم غادر الكويت وعاد إلى مصر قبل أن يكشف أمره وصدر الحكم بحقه غيابيا.