شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من هيئة الاتصالات بشأن أرقام خدمة العملاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، أنه تم إلزام مقدمي الخدمات البريدية بتوفير رقم مجاني لتلقي اتصالات خدمة العملاء، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالقرار، موضحة أن فرقها الرقابية والتفتيشية ستقوم بالتحقق من مستوى التزام مقدمي الخدمة البريدية واللوجستية بالقرارات والتنظيمات، بالإضافة إلى العمل ببنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإلزام يأتي ضمن إطار عملها على حماية حقوق المستفيدين، مؤكدة أن وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية تنص على وجوب تأسيس قسم خاص لتلقي شكاوى المستفيد ومعالجتها.