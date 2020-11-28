شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة لتحويل أي ملف PDF لنص قابل للنسخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة تحويل ملف PDF لنص قابل للنسخ بكل سهولة.

وقال الحمادي، معلقا على المقطع: “إذا وصلك ملف PDF على الجوال؛ واحتجت تحول الملف إلى ملف نصي قابل للنسخ والتعديل، فهذه من أفضل الطرق لذلك! بحيث تستطيع استخراج النص من ملف الـPDF بسهولة في ثواني، سواء في الآيفون أو الاندرويد.

وأضاف أن الخدمة يمكن الحصول عليها من خلال الموقع التالي (هنا الرابط).