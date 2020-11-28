شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة لتحويل أي ملف PDF لنص قابل للنسخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة تحويل ملف PDF لنص قابل للنسخ بكل سهولة.
وقال الحمادي، معلقا على المقطع: “إذا وصلك ملف PDF على الجوال؛ واحتجت تحول الملف إلى ملف نصي قابل للنسخ والتعديل، فهذه من أفضل الطرق لذلك! بحيث تستطيع استخراج النص من ملف الـPDF بسهولة في ثواني، سواء في الآيفون أو الاندرويد.
وأضاف أن الخدمة يمكن الحصول عليها من خلال الموقع التالي (هنا الرابط).
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة سهلة لتحويل أي ملف PDF لنص قابل للنسخ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.