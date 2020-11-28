العراق يسجل أقل معدل يومي للإصابات بكورونا منذ أكثر من 4 أشهر

بغداد– سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، "تم فحص 24031 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 3431953".

وأضافت "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 1606 إصابات في العراق و33 حالة وفاة، وتماثل 2240 حالة إصابة للشفاء"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 548821، مجموع حالات الشفاء 478537، مجموع الراقدين الكلي 58084، ومجموع الراقدين في العناية المركزة 329 ومجموع الوفيات 12200".

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، استئناف التبادل التجاري طوال أيام الأسبوع، وفي كافة المنافذ البرية حصرا، وكذلك فتح المطاعم واستئناف الفعاليات الرياضية وفق شروط صحية يجب الالتزام بها.

وبدأت كثير من دول العالم، مؤخرا، رصد زيادات لافتة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عقب الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، ما دفع بعضها لإعادة فرض التدابير ولو بشكل مخفف.

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك v" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد تجاوز مجموع إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 62 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من مليون و449 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 42 مليون آخرين.