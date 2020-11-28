موانئ أبوظبي تخزن وتوزع أكثر من 70 مليون جرعة لقاح كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشريك لـ "ائتلاف الأمل" الذي تقوده إمارة أبوظبي، أعلنت موانئ أبوظبي تعزيز دورها الريادي في دعم جهود مكافحة جائحة (كوفيد-19) حول العالم من خلال توفير قدرات لوجستية متطورة لتخزين وتوزيع أكثر من 70 مليون جرعة لقاح (كوفيد-19) دعماً لحملات التطعيم ضد هذا المرض.



وتم تخصيص منشآت تخزين مبرد متطورة تمتد على مساحة 19,000 متراً مربعاً في مدينة خليفة الصناعية، وتعتبر واحدة من أكبر المنشآت المخصصة لتخزين وتوزيع اللقاحات في المنطقة.

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