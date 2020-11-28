وقال الدفاع المدني السعوي، في تغريدة نشرها على باشر مدني #الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي )تسبب في وفاة شخص من العاملين ، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة. pic.twitter.com/miBVZcahA7 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 28, 2020 "تويتر": "باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين". "تويتر": "باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين". وأشار الدفاع المدني السعودي إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة وإلى أن حالة المصابين مستقرة. وشارك مواطنون مشاهد وصور تظهر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكان وبالمحلات التجارية. ويظهر في أحد مقاطع الفيديو عناصر الدفاع المدني وسيارات الإطفاء في مكان الانفجار وحدوث انهيار في واجهة المطعم.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم بالرياض... صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.