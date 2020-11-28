عباس يبدأ غدا جولة خارجية تشمل الأردن ومصر لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر تويتر اليوم السبت، "يلتقي غدا الأحد، الرئيس عباس، الملك عبد الله الثاني وبعد غد مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث في آخر المستجدات السياسية الإقليمية والدولي".

ويطلع الرئيس عباس عاهل الأردن والرئيس المصري على تطورات القضية الفلسطينية والتحديات الراهنة والملفات الداخلية في إطار التنسيق المشترك بين كل من فلسطين والأردن ومصر.

ويرافق الرئيس عباس في جولته، التي تدوم يومين، الوزير حسين الشيخ ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي.