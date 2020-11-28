شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يجتمع بالعاهل الأردنى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيجتمع غدا الأحد، بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم/ السبت/ - إن عباس سيتوجه غدا الأحد إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للاجتماع مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وذلك لإطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وإنه سيتشاور مع العاهل الأردنى فى جملة من القضايا ذات الأهمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطينى محمود عباس يجتمع بالعاهل الأردنى غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.