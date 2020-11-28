شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يطلق برنامج قيادات دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم السبت تخريج دفعتين من برنامج محمد بن راشد للقادة ضمن برنامجي الانتداب الدولي والقيادات المؤثرة، بالاضافة لمجموعة من خريجي الماجستير في القيادة التنفيذية بجامعة باريس، كما أعلن سموه عن إطلاق برنامج "قيادات دبي" لاعداد 50 من الكفاءات الحكومية، بحسب صحيفة البيان.

وقال فى حسابه الرسمي على "تويتر" " شهدت تخريج دفعتين من برنامج محمد بن راشد للقادة ضمن برنامجي الانتداب الدولي والقيادات المؤثرة .. بالاضافة لمجموعة من خريجي الماجستير في القيادة التنفيذية بجامعة باريس .. إعداد أجيال جديدة من القيادات هو ضمان استدامة واستمرارية لمسيرتنا..

وأضاف " وأطلقت اليوم برنامج "قيادات دبي" لاعداد 50 من الكفاءات الحكومية ممن رشحها مدراء العموم في دوائر دبي ليكونوا مساعدين ونواباً لهم .. الهدف ضمان وجود قيادات مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة البناء بنفس الروح وبنفس الثقافة القيادية".