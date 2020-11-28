وزير الداخلية العراقى يوجه برفع درجة الاستعداد الأمنى للانتخابات البرلمانية المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى، اليوم السبت، التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، "إن وزير الداخلية يشرف بشكل مباشر على جميع العمليات الأمنية التي تنفذها تشكيلات الوزارة"، لافتا إلى أن الغانمي وجه تعليماته للتشكيلات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية برفع مستوى عملها حتى يكون هناك استقرار أمني لتطوير الأمن استعدادا للانتخابات. وأضاف أن إجراء الانتخابات يستلزم أن تكون هناك بيئة آمنة، لذلك فإن جميع تشكيلات وزارة الداخلية بدأت تصاعد عملياتها الأمنية بالش كل الذي يحقق قدرا أكبر من الأمن ومحاربة الجريمة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تصاعدا للعمليات من تشكيلات وزارة الداخلية ضد عصابات الجريمة.

وأوضح المحنا أن الفترة الماضية شهدت نشاطات متميزة لجميع تشكيلات وزارة الداخلية سواء فيما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب وتنفيذ عمليات كبرى مناطقية عملياتية، وكذلك عمليات نوعية لجهاز الاستخبارات والإطاحة بشبكات بقايا داعش الإرهابية وعمليات في مناطق الجنوب لنزع أسلحة المناطق التي تشهد صراعات عشائرية.

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