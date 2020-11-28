شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية وغبار بالسعودية ورياح فى الكويت وغيوم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا اليوم السبت 28/11/2020، فمن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار في السعودية، فيما تشهد مملكة البحرين والكويت وددولة لإمارات طقسا غائم جزئيا، مع احتمالية سقوط أمطار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان ،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم ، حائل، الحدود الشمالية و أجزاء من مناطق الرياض ،الشرقية و تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون غائم مع فرصة لتساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

الرياح: جنوبية شرقية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحيانا.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من أمطار رعدية و هبات شديدة السرعة .

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر وقد يصل الى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 35%.

أعلى مد في الساعة 04:39 مساء وفي 04:41 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 10:27 صباحا وفي الساعة 10:46 مساء.

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس غائم جزئيا مصحوبا برياح شمالية شرقية، مع فرصة السقوط الامطار الرعدية

نهارًا

غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلًا

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، أن يكون الطقس اليوم السبت غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.