شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن شفاء 68 ألفًا و464 مصابا وتسجل 72 إصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 68 ألفًا و464 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 93 ألفًا و770 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان مساءالجمعة، أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 477 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 290 حالة، إلى جانب 125 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية الجمعة، عن تسجيل 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3106 حالات، فيما سجل 1295 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 93 ألفًا و770 إصابة.