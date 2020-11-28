شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة و63 إصابة جديدة بـ "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة، تسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 310 والإصابات إلى 7517 منذ بدء الجائحة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد بتسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس في كل من: ميتشيجن، وتكساس، وأوهايو، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 4634 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس لليوم العاشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.
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