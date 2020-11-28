شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان تونس يقر ميزانية إضافية مكلفة للعام الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر البرلمان التونسي الجمعة، الميزانية التعديلية للعام الجاري 2020 بعجز قياسي يبلغ 11.4 بالمئة وذلك بعد أسابيع من الجدل بشأن كيفية تمويلها. ووافق البرلمان على اضطلاع البنك المركزي بتمويل الميزانية بما يصل إلى ثلاثة مليارات دينار

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