شكرا لقرائتكم خبر عن فضل الله برمة يتسلم رئاسة حزب الأمة القومي مؤقتا خلفا للصادق المهدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء السودان الجمعة أن اللواء فضل الله برمة ناصر تسلم مهام رئاسة حزب الأمة القومي، خلفا لرئيس الحزب الراحل الصادق المهدي لحين قيام المؤتمر العام للحزب.

وقال اللواء برمة لـ(سونا) إن هذا يأتي في اطار العمل المؤسسي للحزب بوصفه النائب الأول لرئيس الحزب، مؤكدا أن الامام الصادق المهدي بنى مؤسسات راسخة وقادرة تنظيميا للقيام بدورها.

وأكد برمة قوة ووحدة عضوية حزب الأمة وتماسكها وتطبيقها لرؤية الامام الصادق المهدي عبر المؤسسية، مشيرا إلى جديتهم في قيام المؤتمر العام للحزب قريبا.

وقال إنه سيتم أولا التأكيد على قيام المؤتمرات القاعدية بدءا من الاداريات ثم المحليات ثم الولايات فالتصعيد للمؤتمر العام، وأيضا التصعيد من الكليات المختلفة، مؤكدا أن المؤتمر العام سيؤمه من يمثلون قواعدهم فعليا.

وأضاف أن عبدالمحمود أبو سيخلف الامام الصادق المهدي في امامة الانصار لحين أيضا قيام المؤتمر .

ومدح برمة الدور الذي يقوم به الاعلام، معربا عن أمله في قيام اعلام وطني تفتح له كل المنابروتملك له الحقائق ليقوم بدوره كاملا في خدمة السودان.