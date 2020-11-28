شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يحتفي بعودته للرياض بمقطع من أغنية "راجع بشوقي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بعودته إلى العاصمة الرياض، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وشارك تركي آل الشيخ مقطع فيديو حمل صورته مع أغنية المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر "راجع بشوقي ولهفتي"، وذلك بعدما أنهي رحلة علاجية في ولاية نيويورك بدأت نهاية يوليو الماضي.

وقبل أيام، كشف آل الشيخ، عن تطورات وضعه الصحي من خلال إجاباته على عدد من التساؤلات التي وجهها له الإعلامي الرياضي بتال القوس، في حوار دار بينهما عبر موقع "تويتر".

وأكد آل الشيخ أنه أجرى عملية جراحية صعبة، وبسببها مُنع عن الأكل لمدة 6 أسابيع، كما أنه يعانى صعوبة في النوم، وبعد إجرائه فحص النوم، اكتشف الأطباء أنه لا ينام نومًا عميقًا إلا دقائق معدودة في اليوم.