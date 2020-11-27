الإمارات تستقبل أول فوج سياحي إسرائيلي... فيديو

وشارك حساب "إسرائيل بالعربية" الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا للفوج الأول من السائحين الإسرائيليين لدى وصوله إلى إمارة دبي الخليجية، في أول رحلة تجارية تشغلها شركة "فلاي دبي" بين إسرائيل والإمارات.
وأطلقت شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي"، صباح أمس الخميس، أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب.
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وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" في تغريدة لها عبر "تويتر"، أن رحلة "فلاي دبي" مرت عبر الأجواء السعودية وهي في طريقها إلى إسرائيل.
ونشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن غوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية بلاده.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.
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