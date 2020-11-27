شكرا لقرائتكم خبر عن انتحارى يقتل 6 فى متجر للمثلجات فى العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول، إن انتحاريا فجر نفسه داخل متجر للمثلجات فى العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة ثمانية.

ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن الانفجار، وتنفذ حركة الشباب الصومالية المتشددة تفجيرات متكررة فى العاصمة ومناطق أخرى من البلاد.

والحركة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتريد حكم الصومال وفقا لتفسيرها المتشدد ، ويقع المتجر الذى شهد الهجوم عند تقاطع كيه4 الرئيسى فى قلب مقديشو قرب المطار الدولي.

وقال إسماعيل مختار عمر وهو متحدث باسم وزارة الإعلام إن انتحاريا فجر نفسه فى متجر المثلجات مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة ثمانية.