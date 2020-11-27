طفوله ناضجه

كنتُ بحضرة مجموعة من الاطفال نتحدث في نقاشات مختلفه فاستطردت بالذي كنا نتحدث به ثم سألت احداهن : ما اجمل هذا الفستان الذي ترتديه من ايُ سوقٍ اشتريتيه؟

فردت قائله : انا لا اذهب للأسواق فوالدتي هي المُتكفله بشراء كل ما احتاجه ، صمتُ قليلاً افكّرُ في سرعة بداهتها و استحضراها بالرد وطلاقة لسانها ، ثم بدأتُ اتساءل بنفسي : هل فعلاً زمانهم أثّر عليهم بحيث يجعلون انفسهم حريصين اشد الحرص فيُخيّل لهم انهم مراقبون بجميع الوسائل والطرق ويعيشون على انهم اساس محور هذا الكون و ان الناس ليس لديها من الاعمال والمهام الا بمراقبتهم! يظنون ان الناس ليس لديهم من شغلهم الشاغل الا هم! ، وقعوا في تابوت القلق والخوف من تطّلُع الآخرين لهم ، هل فعلاً هذه طبيعة نُضج طفولتهم؟ ام ان زمانهم ليس بزماننا! ، ام مجتمعاتهم وبيئاتهم تفرض لهم ذلك ثم يخضعون لها! ، فحتى بالملبس والمظهر الخارجي لو كان بوسعهن ان يقلبن الحياه ظهراً على عقب ، تُسرّع شريط ايامها وتقفز بموجات حياتها فقط لأجل ان تكبر ، الى كل ام و أب والى كل شخص يمارس الوصاية على احد اعطوا ابنائكم حرية العيش في كل مرحلة من المراحل العمرية التي يمرون بها ، فالمراحل البيولوجية هي انتقالية وتراتبية فمرحلة الطفولة لا يمكن القفز بها الى مرحلة المراهقة او الشباب ، ايها الآباء والامهات لا تُسرعوا في مخرونهم وطاقتهم الطفوليه ، لاتخقوهم بحبال المسؤوليات كي ترونهم كما تريدون ان ترونهم ، لا تُرغموهم في ممارسة الردود والسلوكيات مع الآخرين هي لم تناسبهم ، لا تُمنطقوا كل ما تفعلوه معهم ، اتخذوا من عقولكم عقلان عقل يفكر ويُمحص ما يفعله وما يريد ان يفعله وعقل يتخذ بصفه كلامية وتواصل مع الآخرين وكلاهما يعودون الى محض العاطفه فلا تجعلوا اشياء تخرج من عقولكم دون ماتمُر الى قلوبكم والاستفتاء منها ، ، اودعوا بهم قيم الخير والفضيلة وسيعود لكم بمردود كل خير ، ابناؤكم امانه في اعناقكم فأحسنوا اداء هذه الامانه

بقلم: غدير العنزي

@Ghadeer_19977