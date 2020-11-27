بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد جنوب الهمجة بالقصيم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يوثق الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة القصيم . وأظهر الفيديو السيول التي كونتها الأمطار الغزيرة بمركز الهمجة في القصيم ، وكذلك تساقط زخات البرد . وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من التعرض إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.

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