شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقتل وإصابة نحو 55 شخصا فى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الحمعة، بمقتل متظاهرين أثناء الاشتباكات التي دارت اليوم بين المتظاهرين وأنصار التيار الصدري في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذي قار، مشيرا إلى إصابة أكثر من 50 شخصا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرا قتل، اليوم الجمعة، وجرح العشرات بينهم ٩ بطلق ناري، نتيجة اشتباكات وشجار بين متظاهرين وأنصار التيار الصدري".

واحترقت، اليوم الجمعة، عددا من خيم المتظاهرين بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن السلطات أقالت قائد شرطة ذي قار، لافتة إلى أنه تم فرض حظر التجول الشامل في المنطقة.



الاشتباكات في العراق



التعقيم أثناء المظاهرات



تجمعات العراقيين



جانب من الاشتباكات