شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إماراتية تدخل موسوعة جينيس بهدم أطول مبنى بالمتفجرات في ثوان..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت إحدى الشركات العقارية بالإمارات اليوم، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بهدم أطول مبنى بالمتفجرات بارتفاع أكثر من 165 متراً، وذلك بعد نجاح عملية هدم 4 أبنية شاهقة ومصممة بشكل فردى فى منطقة ميناء زايد بأبوظبى، بالتعاون مع أبرز الشركات في مجال هدم المباني، وتتألف من أبراج وقد تم بناؤها فوق منصة مكونة من 7 طوابق وخلال العملية تم هدم ما مجموعه 144 طابقاً بمتفجرات ثابتة غير أولية موضوعة في 18 ألف حفرة داخل الهياكل، بحسب صحيفة الرؤية الإماراتية.

بدوره، قال أحمد الشيخ الزعابى، مدير إدارة التنفيذ في الشركة «نفخر بتحقيق رقم قياسي سجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتوثيق قدرة إمارة أبوظبي على تنفيذ المشاريع الضخمة باتباع أعلى معايير الأمن والسلامة، ويسجل كأطول مبنى يتم هدمه باستخدام المتفجرات».



الأبراج قبل الهدم

وأضاف أن هذا النجاح يمثل دافعاً لنا لبذل المزيد من الجهود نحو استكمال أعمال التطوير والتنمية، كأحد المطورين المسؤولين عن إعادة تأهيل المناطق الرئيسية في منطقة ميناء زايد، وأشار إلى أن هدم تلك الأبراج يشكل مرحلة استراتيجية مهمة في تقدم العمل في المنطقة، ويؤكد عزمنا وعزم شركائنا على تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة لمشهد التطوير العمراني للعاصمة وجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم»، من جانبه قال دانى هيكسون، محكم رسمي لدى غينيس للأرقام القياسية «بصفتنا الهيئة العالمية المسؤولة عن توثيق الأرقام القياسية، يسعدني أن أشهد على هذا الهدم المدروس وأقر بأنه الأكبر من نوعه».



جانب من عملية الهدم

وأضاف أن هذا الإنجاز الهائل يبشر بمرحلة جديدة لتطور واجهة أبوظبى البحرية ويفسح المجال أمام معالم وتصاميم عمرانية جديدة، مشيراً إلى أن هدم مبنى بهذا الحجم والنطاق يتطلب عمل مختصين وأصحاب مهارات عالية لا يمتلكها الكثيرون وأود تهنئة كافة الذين شاركوا في هذه المهمة على عملهم الاحترافى والآمن. ها هو إنجازهم قد بات مسجلاً بشكل رسمى.

وفي إطار خطتها الشاملة لإعادة تطوير المناطق الرئيسية في منطقة ميناء زايد، أسندت دائرة البلديات والنقل تنفيذ المشروع لشركة «مدن العقارية» كأحد مطوري المشروع، حيث ستتولى إنشاء مَعلَم سياحي جديد وأحد أبرز الوجهات التي تواكب تطلعات المقيمين في العاصمة وزوارها.