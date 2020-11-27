شكرا لقرائتكم خبر عن حظر للتجوال فى الناصرية بالعراق بعد مقتل 4 بمواجهات بين متظاهرين والتيار الصدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى، إنه تم فرض حظر للتجوال فى الناصرية جنوب العراق، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل،وأشارت فضائية العربية إلى مقتل 4 بمواجهات بين التيار الصدرى ومتظاهرى الناصرية.

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