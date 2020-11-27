شكرا لقرائتكم خبر عن 61 حالة وفاة و4580 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 61 وفاة و4580 إصابة بفيروس كورونا بالمملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2570 وفاة و207601 إصابة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، أن الإصابات وزّعت على 1442 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و867 حالة في محافظة إربد، منها 146 حالة في الرمثا، و648 حالة في محافظة المفرق، و371 حالة في محافظة جرش، و365 في محافظة الزرقاء، و186 حالة في محافظة مأدبا، و158 حالة في محافظة الطفيلة، و146 حالة في محافظة البلقاء، و138 حالة في محافظة الكرك، و126 حالة في محافظة عجلون، و72 حالة في محافظة معان، منها 26 في البترا، و61 حالة في محافظة العقبة.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 64694 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 234 حالة، فيما غادرت 194 حالة المستشفيات بعد شفائها. ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2092 حالة، منهم 485 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.



كما أشار الموجز إلى تسجيل 4750 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 140400 حالة.