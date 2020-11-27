مجلس الأمن القومى الأمريكى يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس الأمن القومى الأمريكى هجمات الحوثيين هذا الأسبوع على أهداف مدنية بالسعودية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وأشار مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن الحوثيين يسعون إلى تمزيق اليمن وليس توحيده.

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