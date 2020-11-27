شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الشروط الجديدة لدخول الكويت حال توفر لقاح لـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية عن جملة من الإجراءات الصحية الجديدة ستتخذها الحكومة عند توافر لقاحات كورونا بكميات كافية، تتعلّق بدخول القادمين إلى البلاد.

وقالت المصادر وفقًا لصحيفة القبس الكويتية إنه سيسمح بالدخول للمواطنين والوافدين من الدول غير المحظورة، بشرط إحضار القادم شهادة تطعيم باللقاح، أو الاكتفاء بشهادة pcr وحجر لمدة أسبوعين.

وأضافت أن هذا الإجراء لمنع انتشار عدوى وباء كورونا في البلاد، مشددة على عدم تطبيق هذه الاشتراطات على المغادرين، «فمن أراد السفر لأي دولة، فسيخضع لقوانينها».

وعن فتح المطار بشكل أوسع والسماح بدخول رعايا الدول الـ 34 الممنوعة للبلاد، أشارت المصادر إلى أن البلاد في اختبار صحي خلال يوم الاقتراع بانتخابات مجلس الأمة، وبعد إعلان النتائج، وحين يتم تقييم هذه الأمور، فسيعاد النظر في هذه القائمة التي تخضع لتقييم يومي عبر لجنة كورونا المختصة.

وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء ارتأى تأجيل اعتماد آلية تصويت المصابين في الانتخابات المقررة يوم 5 ديسمبر المقبل. وقالت إن وزارة الصحة طالبت بأن يتم تصويتهم في مكان معزول، لكن وزارة الداخلية أوضحت أن هناك مشكلة قانونية ستواجه آلية التصويت وهي الكشوفات.

ولفتت المصادر إلى أن «الصحة» و«الداخلية» ستقرران في الاجتماع المقبل آلية تتكيف طبياً وصحياً وقانونياً عند اعتمادها لتصويت مصابي كورونا. وبيّنت أن الاشتراطات الصحية ليوم التصويت سيتم عرضها في التلفزيون عن طريق حملة إعلامية يتم من خلالها توضيح لبس الكمام والقفاز وخلعهما، إضافة إلى آلية الدخول والخروج، والعديد من الأمور التي من شأنها حماية الموجودين من أي عدوى.

وعن سبب استخدام القفاز، أكدت المصادر أنه لعدم سماح {الداخلية} بجلب المصوتين أقلاماً معهم، حيث أكدت {الداخلية} أن هناك أقلاماً مخصصة ليوم الاقتراع ولا يجوز تبديلها، وذلك لمنع العدوى.

