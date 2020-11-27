قتيلان و49 جريحا إثر اشتباكات بين متظاهرين وأتباع الصدر في العراق

وحسب المصدر الطبي تحفظ الكشف عن اسمه، أن متظاهرين اثنين قتيلا، وأصيب 49 آخرين، من بينهم 6 منتسبين من وزارة الداخلية نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين أتباع الصدر والمتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز ذي قار جنوبي العاصمة بغداد.
وأفاد المصدر بأن القتيلين أحدهما تلقى رصاصة في الرأس فارق على أثرها الحياة، والآخر أيضا إصابته نتيجة رصاص حي، مبينا أن بقية الجرحى تراوحت إصاباتهم ما بين الرصاص الحي والجروح طعنا بالسكاكين والكسور والرضور بسبب الضرب بالعصي.
وأضاف المصدر أن 9 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي.
وروى متظاهر من داخل الساحة، لـ"سبوتنيك"، قائلاً: "إن اتباع التيار الصدري أرادوا دخول الساحة لإقامة صلاة كان قد دعاهم إليها زعيمهم مقتدى الصدر، لكن المتظاهرين رفضوا دخولهم ما دفعم عناصر التيار الذين يحملون الأسلحة إلى استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية".
وتحتضن ساحة الحبوبي احتاجات شعبية مستمرة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي وحتى الآن، ضد البطالة والفساد المتفشي في دوائر الدولة.
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