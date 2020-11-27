شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين توزع أدوات الوقاية الصحية على العاملين بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الإدارة العامة المسئولة عن شئون التفويج والحشود في المسجد الحرام، بتأمين الكمامات والمعقمات والمظلات للعاملين في تفويج المعتمرين لتسهيل العمل وفق الأنظمة الصحية والوقائية والحرص على التباعد الجسدي في ظل تفشي كورونا، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، قيام المسئولين في المسجد الحرام بتوزيع أدوات الوقاية الصحية على العاملين في التفويج.



توزيع ادوات تعقيم



الوقاية فى المسجد الحرام

وأكد جنادي علي مدخلي، مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، أن ما تقوم به الإدارة له الأثر العظيم في تحقيق تكامل منظومة الخدمات الاجتماعية وتعزيز روح التكافل والمودة والإخاء والتوعية التي تحث عليها الشريعة الإسلامية.



جانب من التوزيع



توزيع ادوات التعقيم

وفي وقت سابق، أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجهيزات مكثفة الجهود في المسجد الحرام استعدادًا لاستقبال هطول الأمطار على العاصمة المقدسة، ونشر الحساب الرسمي لشئون الحرمين على "تويتر"، صور لأعمال تجهيز باحات المسجد الحرام ومعدات التنظيف لعدم عرقلة أعمال الصلاة والمعتمرين خلال سقوط الأمطار، فضلا عن استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

كما نشرت صفحة شئون الحرمين، فيديو لهطول الأمطار على المسجد الحرام وتسهيل عملية الطواف على المصلين أثناء أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة بعد تنفيذ تجهيزات الاستعداد لسقوط الأمطار مع التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارين لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في صحن الطواف، الأول للعربات بطول 155 متراً، ويستوعب 45 عربة، وتستغرق عملية الطواف فيه من 10 إلى 15 دقيقة.

فيما جرى اعتماد المسار الثاني بطول 145 متراً، وهو الأقرب للكعبة، ويستوعب 50 شخصاً، خُصّص لكبار السن الذين لا يحتاجون للعربات، وذلك تسهيلاً عليهم لصعوبة حركتهم.