“الصحة” : تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) تسجيل 302 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 356691 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5857 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 407 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 345622 حالة، لافتة إلى أن هناك 5212 حالة نشطة حالياً، من بينها 698 حالة حرجة.