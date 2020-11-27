شاهد.. مواطن ينقذ محطة وقود بمحايل عسير من حريق بعد اشتعال النيران في سيارة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمواطن ينقذ محطة وقود من حريق هائل بعد اشتعال النيران في سيارة . وأظهر مقطع فيديو متداول، المواطن وهو يدفع المركبة المشتعلة بمركبته لإبعادها عن محطة الوقود وإنهاء خطورتها. وحاز تصرف المواطن على إعجاب وإشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبين بتكريمه لشجاعته .

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