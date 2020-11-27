شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. ضباع تتجول بحي سكني في نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لعدد من الضباع أثناء تجولها في حي سكني بنجران .

وأظهر المقطع الذي التقطته كاميرا مراقبة بأحد المنازل، 3 ضباع أثناء تجولها ليلاً في حي فواز بنجران، بينما كانت الشوارع خالية من المارة.

وطالب متداولو الفيديو بضرورة التدخل والسيطرة على هذه الحيوانات الضالة لترويعها الأهالي ، وما تشكله من خطر على حياتهم .