شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. ضباع تتجول بحي سكني في نجران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لعدد من الضباع أثناء تجولها في حي سكني بنجران .
وأظهر المقطع الذي التقطته كاميرا مراقبة بأحد المنازل، 3 ضباع أثناء تجولها ليلاً في حي فواز بنجران، بينما كانت الشوارع خالية من المارة.
وطالب متداولو الفيديو بضرورة التدخل والسيطرة على هذه الحيوانات الضالة لترويعها الأهالي ، وما تشكله من خطر على حياتهم .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول.. ضباع تتجول بحي سكني في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.