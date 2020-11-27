شرطة الرياض: القبض على مواطنيْن امتهنا تهشيم زجاج المركبات لسرقة محتوياتها

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس : تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطنين لارتكابهما عدد من جرائم السلب من خلال تهشيم زجاج السيارات. وفي التفاصيل ، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين في العقد الثاني من العمر)، لارتكابهما عددٍ من الجرائم، تمثلت بتهشيم زجاج المركبات خلال توقفها والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، بذات النمط والسلوك الإجرامي ، حيث تقدر قيمة المسروقات (21,000) ريال. وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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