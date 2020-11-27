شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة ترفض محاولة ربط الإسلام بأي هجمات متطرفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ترفض محاولة ربط الإسلام بأي هجمات متطرفة. وقال وزير الخارجية في كلمة المملكة أمام منظمة التعاون الإسلامي، إن مكافحة الإرهاب قضية فكرية أمنية. وأضاف أن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. ونوه بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية تقف وراء مشاكل اليمن، مشيراً إلى أن أعمال ميليشيا الحوثي تهدد الأمن البحري في باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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