كويتيون يرقمون منازلهم بإضافة عدد الكيلومترات بينها وبين المسجد الأقصى... صور

وذكرت وكالة "سما"، مساء اليوم الجمعة، أن إحدى الصور أظهرت عنوانا لمنزل مواطن كويتي، يدعى عوض حراب الوسمي، الذي أكد فيه على أن ديوانه يبعد عن المسجد الأقصى مسافة 1244 كيلومترا.

وسبق لهذا المواطن الكويتي أن وضع أمام منزله خريطة فلسطين التاريخية، موضحا عليها كل المدن "المحتلة"، وفقا لرأيه. بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الوكالة بأن الكثير من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أشادوا بخطوة المواطن الكويتي، التي قام بها أشخاص آخرون لاحقا، معتبرين أن أهل الكويت يمثلون العروبة الحقيقية، خاصة في ظل رفضهم للتطبيع مع إسرائيل.

وكانت الإمارات والبحرين قد عقدتا اتفاقا للسلام مع إسرائيل في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.