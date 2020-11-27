«التحالف»: اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما مليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة ، اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر . وأوضح التحالف ، أن اللغمين البحريين المكتشفين إيرانية الصنع من نوع صدف ، مشيراً إلى إزالة وتدمير 166 لغماً بحرياً نشرتها ميليشيا الحوثي عشوائياً. وأكد التحالف ، أن أعمال ميليشيا الحوثي تهدد الأمن البحري في باب المندب وجنوب البحر الأحمر .

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